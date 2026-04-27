 

Путин снял Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества, его место займет Игорь Чайка

27.04.2026, 18:04, Разное
Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Чайку, 37-летнего сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, руководителем Россотрудничества. Другим указом он освободил с этого поста Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова. Примаков возглавлял ведомство с 2020 года.

Экономическое российское издание «Ведомости» процитировало указ Путина: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что он не собирается продолжать государственную службу и не собирается баллотироваться в Государственную Думу. «Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа.

Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом РФ и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это всё тот же путь, теперь «на гражданке», – пишет он.

Евгений Примаков в период с 2005-2007 гг. был шефом Ближневосточного бюро НТВ, позднее он возглавлял бюро «Первого канала» в Израиле. С 2011 г. он работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, затем – автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

