«Не впутывайте меня в это»: Трамп потребовал от журналистов прекратить ему задавать вопросы о войнах

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на очередные вопросы журналистов о идущих сейчас войнах – он попросил «не впутывать его в это дерьмо» и посоветовал «интересоваться чем-нибудь другим».

По словам Трампа, он категорически не желает слышать ни об Иране, ни об Украине, ни о любых других горячих точках.

«Вы говорите, что общественность хочет знать эти вещи… Но послушайте, вы в Белом доме, и здесь имеет значение только то, чего хочу я. А я не желаю слышать эти идиотские вопросы. Не впутывайте меня в это дерьмо, если вы такой большой фанат… Да, вы знаете, если вы такой большой фанат войн, соберитесь в одной комнате с такими же любителями этих вещей и обсуждайте с ними. Не надо приходить в Белый дом с этим, вы меня поняли?» – сказал он журналистке CNBC Саре Рейнольдс.

Глава государства также сообщил, что для таких вопросов у него есть специальный «военный парень» (по всей видимости, имея в виду министра войны Пита Хегсета), который «обожает говорить про все эти вещи».

«Почему бы вам не говорить о гольфе? Почему бы не говорить о погоде? Вы очень скучные и глупые люди, если у вас на уме только война, война и ещё раз война. Вы должны интересоваться разными вещами, если не хотите, чтобы вас считали глупцами», – добавил Трамп.

