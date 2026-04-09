 

Юрий Лоза назначен главой «Роскосмоса»

09.04.2026, 13:03, Разное
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении известного певца и барда Юрия Лозы генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Предыдущий глава национального космического агентства Дмитрий Баканов накануне был отправлен в отставку в связи с заявлениями о переносе строительства российской орбитальной станции.

«Гражданин Баканов не оправдал наших ожиданий, поэтому был уволен и отправлен на другую работу с понижением. Поэтому перед Лозой стоит непростая задача – не просто побороть наследие своего предшественника, но и догнать и перегнать Америку», – сказал глава правительства.  

Новый глава госкорпорации пообещал «сделать российскую космонавтику снова великой» и рассказал о своих планах на ближайшее время – начать подготовку к проведению пилотируемой миссии на Марс и найти доказательства теории о плоской Земле.

«Теперь мы наконец-то сможем посрамить шароверов и сделать реальный снимок нашей планеты из космоса. Параллельно начнём прорабатывать нюансы полёта на Красную планету», – заключил новый руководитель «Роскосмоса».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

