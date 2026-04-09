 

YouTube закроет доступ через VPN ради сохранения российской IT-аккредитации

09.04.2026, 15:03, Разное
Видеохостинг YouTube до 15 мая преля 2026 года внедрит сетевые фильтры, которые будут сверяться со списками Минцифры и блокировать любые соединения с IP-адресов популярных сервисов VPN.

Пользователям с включённым VPN вместо видео будет демонстрироваться системная заглушка с предложением отключить сторонние приложения или перейти на RuTube. Более того, чтобы гарантированно остаться в перечне обязательных предустановленных программ на российских смартфонах, американский видеохостинг пообещал самостоятельно выявлять и блокировать авторов роликов о настройке прокси-серверов.

«Если нас исключат из «белого списка», нам придётся платить налоги на общих основаниях. Это противоречит корпоративной этике Google», – заявил пресс-секретарь хостинга Том Бауман.

В Минцифры инициативу американского техгиганта поприветствовали, однако отметили, что для окончательного продления IT-льгот корпорации придётся до конца года перенести свои дата-центры из Калифорнии в Иннополис, а гендиректору Сундару Пичаи – привязать свой аккаунт к подтвержденному профилю на «Госуслугах».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

