 

Химики сделали из шелка материал для 6G-сетей

16.05.2026, 12:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Шелк известен человечеству со времен неолита. Гусеницы тутового шелкопряда строят коконы из километров шелковой нити, которую люди собирают, обрабатывают и ткут из нее ткани. Этот материал прочен, хорошо впитывает и испаряет влагу, а также обычно слегка блестит.

Производить шелк дорого, просто отправлять материал с такими свойствами на свалку не хотелось бы. Международная группа химиков поняла, как получить из шелковых волокон прозрачный похожий на пластик материал, способный поляризовать свет в терагерцовом диапазоне. Исследование с деталями процесса опубликовано в журнале Nature Sustainability.

Чтобы добиться таких свойств, ученые сначала вымочили шелк в нагретом растворе Na2CO3, чтобы убрать один из двух белков, составляющих шелковую нить, — серицин. После промывания нити практически полностью состояли из одного только фиброина. Ученые высушили очищенные нити, разложили их так, чтобы направления всех нитей совпадали, и спрессовали между алюминиевыми пластинами при температурах 35-245°C и давлениях до одного гигапаскаля. Часть экспериментов проведена на двухслойном материале, у которого волокна второго слоя повернуты по отношению к первому на 90 градусов.

Из паучьего шелка создали линзы Паучий шелк давно используется в медицине, потому что он прочнее синтетических волокон, не токсичен и не вреден для живых клеток. naked-science.ru

В этих условиях волокна шелка потеряли воду и сплавились друг с другом. Готовый материал оказался не только прозрачен, но и прочен — в баллистических тестах прессованный шелк сопротивлялся проникновению пуль на уровне усиленных углеволокном пластиков. Жесткость нового материала и прочность сравнимы с костной тканью, а способность сопротивляться растяжению приближается к кевлару. 

Более того, прессованный спеченный шелк способен поляризовать терагерцовое излучение, а значит может найти применение в сетях передачи данных стандарта 6G. Обычно биологические материалы непрозрачны и для этих целей не подходят.

Баллистические тесты, фото материала и его разлетающихся частиц. Левый столбец: АБС–пластик, дерево, однонаправленный сплавленный шелк. Правый столбец: алюминий, композит из углеродного волокна и эпоксидной смолы, сплавленный шелк с перпендикулярным направлением волокон / © Nature Sustainability (2026). DOI: 10.1038/s41893-026-01821-y

В предыдущих работах по переработке шелка ученые сначала химически превращали его в порошок, а потом сплавляли этот порошок в новый материал. Такой процесс требует большого количества шагов, растворителей, соли и воды, в то время как новый способ требует промыть исходный материал всего в одном растворе, аккуратно расположить волокна и сплавить их друг с другом. Исследователи считают, что их технологию гораздо проще адаптировать для промышленных целей.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.05 / Московская синагога пригласила евреев на съемки сериала о Сталине

16.05 / В Бельгии нелегальным мигрантам разрешили бить полицейских

16.05 / В США нашлось больше миллиона живых потомков английских колонистов XVII века

16.05 / США готовят обвинение против Рауля Кастро из-за инцидента 30-летней давности

16.05 / У пятилетнего мальчика после генной терапии развилась опухоль мозга

16.05 / Император принял верительные грамоты у посла Западного Бхарата

16.05 / Путин отправится с официальным визитом в Китай

16.05 / «Она в подмётки не годится нашим»: в 2011 году гадалку Ермака разгромили на российской «Битве экстрасенсов»

16.05 / Huawei встроила в автомобильные фары полноцветный проектор

16.05 / Мэр Нью-Йорка опубликовал пост в честь «дня Накбы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике