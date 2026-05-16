 

Мэр Нью-Йорка опубликовал пост в честь «дня Накбы»

16.05.2026, 6:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани опубликовал в официальном аккаунте в сети X пост в честь «дня Накбы».

В видеоролике, который набрал уже более двух миллионов просмотров, жительница Нью-Йорка рассказывает, что в детстве бежала из Иерусалима, «потому что пришли сионисты». Комментируя ее слова, Мамдани написал, что «эта история – одна из 700 тысяч».

Еврейские лидеры в Нью-Йорке подвергли Мамдани резкой критике, обвинив его в искажении истории и игнорировании отказа арабских стран от плана раздела. Президент организации еврейских учителей Моше Сафран написал в ответ на пост: «Вы подвергаете опасности евреев повсюду, публикуя посты вне исторического контекста».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1542-й день войны

15.05 / Простейший корейский реактор добывает из воздуха до 60 л топлива в день

15.05 / Большая синяя кнопка Dogosophy поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами

15.05 / В детских садах и начальных классах начнут изучать предмет «Знание о друге»

15.05 / Необычный состав древнейших звезд объяснили коллапсарами

15.05 / Журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова внесена минюстом РФ в реестр «иноагентов»

15.05 / Unitree показала пилотируемого робота-трансформера GD01

15.05 / В России нашли уникальные мутации рака груди у жительниц Кавказа

15.05 / В Еврокомиссии заявили, что пока не могут принять Украину или выдать ей €90 млрд из-за вето Гибралтара

15.05 / Новый эффект в гибридных структурах: физики предсказали взаимодействие между циклотронным и ферромагнитным резонансами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
Tether Wallet: yuri76@tether.me
WebMoney – Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике