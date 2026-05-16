Мэр Нью-Йорка опубликовал пост в честь «дня Накбы»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани опубликовал в официальном аккаунте в сети X пост в честь «дня Накбы».

В видеоролике, который набрал уже более двух миллионов просмотров, жительница Нью-Йорка рассказывает, что в детстве бежала из Иерусалима, «потому что пришли сионисты». Комментируя ее слова, Мамдани написал, что «эта история – одна из 700 тысяч».

Еврейские лидеры в Нью-Йорке подвергли Мамдани резкой критике, обвинив его в искажении истории и игнорировании отказа арабских стран от плана раздела. Президент организации еврейских учителей Моше Сафран написал в ответ на пост: «Вы подвергаете опасности евреев повсюду, публикуя посты вне исторического контекста».