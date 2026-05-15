 

В Еврокомиссии заявили, что пока не могут принять Украину или выдать ей €90 млрд из-за вето Гибралтара

15.05.2026, 16:15, Разное
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз пока не может активизировать процесс принятия Украины или хотя бы начать выдавать ей обещанный кредит в объёме €90 млрд – если раньше эти решения блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то теперь непримиримую позицию заняли власти Гибралтара.

По словам Марты Кос, ЕС «очень хотел бы» продолжать работу по этим вопросам, но не может обойти собственную процедуру и должен строго соблюдать правила. В МИД Украины уже назвали эти реплики «абсурдными» и указали, что Гибралтар даже не входит в Евросоюз – в 2020 году он покинул его вместе с Великобританией, поскольку имеет статус её заморской территории. Однако в Еврокомиссии настаивают на своём.

«Да, Гибралтар покинул состав Европейского Союза 31 января 2020 года, – признал пресс-секретарь ЕК Джозеф Фийон. – Однако 1 января 2020 года в соответствии с регламентом для него была перевыпущена квалифицированная цифровая подпись для участия в общеевропейских голосованиях, которая действует 10 лет. По неизвестной причине представитель Гибралтара недавно воспользовался ей впервые с 2019 года и дважды проголосовал против решений по Украине. Возможности отзыва подписи у нас не предусмотрено – когда разрабатывались и утверждались эти процедуры, никто и не думал, что какие-то страны захотят покинуть Евросоюз».

В ЕК добавили, что хотели уточнить у властей этой территории, почему они приняли такое решение, однако в Гибралтаре ответили, что министр иностранных дел уехал на рыбалку и вернётся только в воскресенье. При этом в самой Еврокомиссии сотрудник, ответственный за контакты с полуостровом, с этой субботы уходит в отпуск на месяц, поэтому решение вопроса пока затягивается.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

