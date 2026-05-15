Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

По мере роста городов и отдаления человека от природы ученые все активнее изучают, как это сказывается на нашем благополучии. Многочисленные исследования доказали: контакт с естественной средой полезен для психического и физического здоровья. Традиционно этот эффект объясняли тем, что природа снижает стресс и восстанавливает. Однако исследователи признают: механизмы здесь сложнее и многие до сих пор не изучены.

Существует теория о том, что важным посредником может выступать позитивный образ тела — уважительное и принимающее отношение к собственной телесности. Международный коллектив ученых проверил эту теорию.

Авторы исследования организовали масштабный международный проект с участием 253 ученых. После проверки в итоговую выборку вошли 50 363 человека из 58 стран, говорящих на 36 языках. Средний возраст участников составил 33 года, большинство — женщины, проживающие в городах.

Участники заполняли опросники, измеряющие: уровень контакта с природой в повседневной жизни, чувство связи с природой, самосострадание (доброе отношение к себе в трудные моменты), степень психологического восстановления после последнего визита на природу, а также ключевые показатели (позитивное отношение к телу и удовлетворенность жизнью). Результаты исследования опубликовал журнал Environment International.

Исследователи построили и проверили статистическую модель, в которой контакт с природой связан с удовлетворенностью жизнью не напрямую, а через цепочку факторов. Главным посредником выступил позитивный образ тела, а к нему, в свою очередь, вели три возможных пути: через самосострадание, чувство связи с природой и ощущение восстановления после пребывания в ней. Важной частью работы стала проверка того, работает ли эта схема одинаково в разных культурах, независимо от пола и возраста.

Анализ опросов показал, что частота пребывания на природе повысила удовлетворенность жизнью и позитивный образ собственного тела. Но связь оказалась опосредованной. Контакт с природой усиливает самосострадание, оно помогает сформировать принимающее отношение к телу, а это отношение повышает удовлетворенность жизнью.

Второй путь проходит через психологическое восстановление: природа дарит чувство отдыха, ясности и спокойствия. Это состояние улучшает образ тела, что, в свою очередь, усиливает благополучие. Третий предполагавшийся путь — через чувство единства с природой — оказался слабым, вопреки некоторым предыдущим выводам.

Модель показала кросс-культурную устойчивость. Она работает одинаково для людей любого пола и возраста и подтвердилась в 53 странах из 58. Отклонения, которые могут объясняться местной культурной спецификой или особенностями выборок отметили лишь в Бразилии, Индии, Пакистане, Латвии и на Тайване.