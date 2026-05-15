Трамп завершил визит в Китай

Президент США Дональд Трамп завершил двухдневный визит в Китай и вылетел из Пекина на борту самолета Air Force One.

Накануне Трамп заявил о «фантастических торговых сделках», однако конкретных договоренностей публично объявлено немного: среди них – намерение Китая заказать 200 самолетов Boeing.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались торговля, Иран, Тайвань и вопросы безопасности.

По ключевым спорным темам – Тайваню, санкциям, торговым ограничениям и технологическому соперничеству – прорыва не зафиксировано, хотя обе стороны представили саммит как шаг к снижению напряженности.