Роскомнадзор извинился за блокировку голосования в Госдуме

Роскомнадзор принёс извинения за блокировку голосования Госдумы – встроенная в депутатские пульты система автоматической фильтрации контента посчитала четыре законопроекта вредоносными и временно заблокировала кнопки «За». В Роскомнадзоре пояснили, что алгоритм на всякий случай запретил инициативы, показавшиеся ему опасными для стабильности Рунета.

Специалистам пришлось вручную вносить запретительные документы в «белый список», чтобы депутаты снова могли за них проголосовать. В ведомстве заверили, что нейросеть уже перенастроили, и теперь она не будет блокировать парламентскую повестку.

«Мы столкнулись с правовым казусом, когда машина попыталась защитить нас от нас самих. Теперь искусственный интеллект четко знает: инициативы депутатов блокировке не подлежат, даже если выглядят подозрительно», – заявили в профильном комитете, добавив, что график приёма законов наверстают за счёт пропуска первого и второго чтения.

Регламентный комитет Госдумы во избежание подобных случаев в будущем постановил дублировать голосование на бумажных носителях. Ответственный будет собирать бюллетени в урну и передавать её спикеру.

