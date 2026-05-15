 

Траур в Киеве — в результате российской атаки погибли десятки людей, в их числе трое детей

15.05.2026, 9:48, Разное
Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева, продолжавшиеся более 28 часов после массированной российской атаки, завершены, сообщил утром в пятницу, 15 мая, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его данным, подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей, еще 48 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

В ходе работ спасатели разобрали более 3000 кубометров разрушенных конструкций жилого дома, поврежденного в результате удара.

Почти 400 человек получили помощь психологов ГСЧС и полиции.

В Киеве объявлен день траура по погибшим.

