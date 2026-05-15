В Петербурге повысили туристический сбор для москвичей в 10 раз

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «О порядке временного пребывания в Санкт-Петербурге граждан, зарегистрированных в Москве и Московской области».

Согласно документу, размер туристического сбора для москвичей будет в 10 раз больше, чем для жителей других российских регионов – за каждый день пребывания в городе на Неве им придётся заплатить по тысяче рублей.

«Москвичи не обеднеют, а мы пополним казну нашего прекрасного города и сможем сделать много хорошего, в частности, закупим новые лазерные указки для борьбы с сосулями, расширим программу капитального ремонта в историческом центре или построим пару станций метро», – сказал Беглов.

По оценкам экспертов, благодаря нововведению бюджет Петербурга получить дополнительно 100 миллиардов рублей уже в этом году. Как пишут «Ведомости», в ближайшее время повышенный туристический сбор для москвичей могут ввести власти Краснодара, Сочи, Ялты и других крупных российских туристических центров.

