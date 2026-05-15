В МАИ создали автономную систему поиска бракованных деталей на конвейере

Изображение иллюстративное

В Московском авиационном институте (МАИ) завершена разработка робота, который в составе специального комплекса будет заниматься обнаружением на конвейере деталей с дефектом и снимать их с линии. Официальная премьера новинки состоится на нижегородской выставке «Цифровая индустрия промышленной России», которая откроется 18 мая.

Ключевым элементом комплекса называют систему технического зрения, которую создали специалисты МАИ. В режиме реального времени она ведет анализ изображения с камеры, идентифицируя детали с браком в виде геометрических несоответствий, повреждений на поверхности или нарушений в маркировке, после чего выдает команду на приостановку конвейера.

Когда линия будет остановлена, к работе приступит робот-манипулятор новой модели МП-2, который по полученным от системы технического зрения координатам находит дефектную деталь, изымает ее, помещает в отдельный накопитель для дальнейшего анализа и подает сигнал о продолжении работы конвейера. На этот цикл, не требующий присутствия оператора, уходит всего несколько секунд.

МП-2 отличается четырьмя степенями свободы, максимальной грузоподъемностью до 1 кг и точностью позиционирования в пределах 1 мм, тогда как систему машинного зрения создавали на основе алгоритмов компьютерного зрения OpenCV с перспективой дальнейшего обучения нейросетевых модулей под определенные типы производственных дефектов. Также в состав комплекса включена открытая система управления техпроцессами, которая имеет модульную архитектуру с поддержкой промышленного протокола Modbus RTU.

В МАИ отметили, что разработанный ими комплекс построен на недорогих компонентах, произведенных в России или дружественных странах, работает под управлением программного обеспечения с открытым кодом и выполняет реальную и нужную в производстве задачу. При этом разработка отличается высокой гибкостью — предприятие может самостоятельно менять алгоритмы распознавания брака под собственные задачи, добавлять новые датчики и адаптировать логику поведения робота.