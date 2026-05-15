 

На здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой. Мамдани «возмущен»

15.05.2026, 5:18, Разное
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что «возмущен» тем, что в парке Washington Square на здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой.

В сообщении в сети X Мамдани назвал это «антисемитским актом, направленным на распространение страха среди евреев Нью-Йорка и их запугивание». «Этому нет места в нашем городе. Администрация привержена борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях», – написал мэр, добавив, что расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

