На здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой. Мамдани «возмущен»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что «возмущен» тем, что в парке Washington Square на здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой.

В сообщении в сети X Мамдани назвал это «антисемитским актом, направленным на распространение страха среди евреев Нью-Йорка и их запугивание». «Этому нет места в нашем городе. Администрация привержена борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях», – написал мэр, добавив, что расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.