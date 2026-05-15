Минюст США обвинил медфак Йельского университета дискриминации белых и азиатских студентов

Министерство юстиции США направило адвокатам Йельского университета предупредительное письмо с результатами расследования, свидетельствующими, что медицинский факультет вуза в 2023-2025 годах дискриминировала абитуриентов по расовому признаку, отдавая предпочтение чернокожим и латиноамериканцам при поступлении, несмотря на решение Верховного суда от 2023 года, запрещающего позитивную дискриминацию при приеме в университеты.

Согласно результатам расследования, руководство университета целенаправленно отбирало кандидатов по расовому признаку и «изучало, как использовать косвенные характеристики», чтобы обойти запрет Верховного суда.

Данные о приеме свидетельствуют о том, что у чернокожих и латиноамериканских абитуриентов шансы на поступление были значительно выше, чем у белых или азиатских кандидатов с аналогичными академическими показателями.

В ряде случаев шансы чернокожего абитуриента получить приглашение на собеседование были в 29 раз выше, чем у азиатского кандидата со схожими академическими достижениями.

Данные о приеме показывают, что чернокожие студенты стабильно принимались с результатами, существенно уступающими показателям их азиатских и белых сверстников – как по баллам национального вступительного экзамена по медицине (MCAT), так и по среднему баллу бакалавриата.

В 2023 учебном году медианный балл MCAT у принятых чернокожих студентов составил 517, что соответствует 94-му процентилю. Принятые в том же году азиатские и белые студенты показали медианный балл 523, соответствующий 99-му процентилю.

Чернокожие студенты принимались со средним баллом 3,88 бакалавриата, тогда как у азиатских и белых этот показатель составлял 3,97 и 3,96 соответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась и в последующие два года.

Напомним, что вынесенное три года назад решение по иску организации Students for Fair Admissions против Гарвардского университета фактически упразднило политику позитивной дискриминации, практиковавшуюся в США на протяжении десятилетий.

Судьи постановили, что программы приема, учитывающие расу как самостоятельный фактор, нарушают конституционный принцип равной защиты. Согласно решению, академические учреждения обязаны оценивать кандидатов исключительно на основе их личного опыта и достижений, а не групповой принадлежности. Это решение вынудило ведущие университеты пересмотреть процедуры отбора и найти способы обеспечить разнообразие без прямого использования расовых данных.

В письме минюста особо подчеркивается, что медицинские школы получают значительное федеральное финансирование для подготовки следующего поколения врачей, и министерство сосредоточено на искоренении незаконной расовой политики из процедур приема в эти учреждения, «где качество и превосходство являются необходимыми условиями общественной безопасности».

Йельский университет ранее заявил, что обвинения «беспочвенны» и что его процедуры «соответствуют прецедентам Верховного суда на протяжении десятилетий». В университете сообщили, что он «учитывает множество факторов и оценивает человека в целом, выбирая, кого принять из многих тысяч высококвалифицированных кандидатов».