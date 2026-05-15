 

Трамп — руководство КНР «может повлиять на Иран»

15.05.2026, 6:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что председатель КНР Си Цзиньпин «может повлиять на Иран».

Трамп добавил, что не намерен «еще слишком долго проявлять терпение» в отношении Тегерана.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного движения энергоносителей, а Иран не должен получить ядерное оружие. По словам представителя администрации США, встреча Трампа и Си была «хорошей». Стороны отдельно обсудили войну с Ираном, ситуацию в Персидском заливе и последствия закрытия Ормузского пролива для мировой экономики. Согласно заявлению Белого дома, Си Цзиньпин также выразил несогласие с милитаризацией Ормузского пролива и с любыми попытками взимать плату за его использование. В Вашингтоне заявили, что китайский лидер проявил интерес к увеличению закупок американской нефти, чтобы в перспективе снизить зависимость Китая от поставок через Ормуз.

Переговоры Трампа и Си прошли на фоне продолжающейся войны США и Израиля с Ираном (в настоящее время находящейся в стадии временного прекращения огня и переговоров), американской морской блокады и попыток Вашингтона добиться соглашения с Тегераном. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом экспорта нефти и газа из Персидского залива, а Китай является одним из крупнейших потребителей энергоносителей, проходящих через этот коридор.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.05 / В результате атаки БПЛА в Рязанской области есть убитые и раненые

15.05 / На здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой. Мамдани «возмущен»

15.05 / «Ее убил Путин!» Близкие Нины Литвиновой заявили о причинах ее самоубийства

14.05 / Король Карл III посетил район Голдерс-Грин в Лондоне, где произошел теракт против евреев

14.05 / Coca-Cola придумал Иван Грозный

14.05 / По стопам отца — принц Гарри призвал к борьбе против антисемитизма

14.05 / Министр финансов США — «Нефтехранилища Ирана полны, остановка добычи неизбежна»

14.05 / Удар армии РФ по Киеву — число жертв растет, среди погибших ребенок

14.05 / Геннадий Зюганов пригрозил снизить зарплаты и поднять цены в случае победы КПРФ на выборах

14.05 / В США проходит очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике