 

Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными

15.05.2026, 9:19, Разное
Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными. По сообщению министерства обороны РФ, возвращены 205 российских военнослужащих, Украине взамен переданы 205 военнопленных ВСУ.

Посредником при обмене, как считает российская сторона, выступили ОАЭ.

Освобожденные российские военные, по данным минобороны РФ, находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь, после чего их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

