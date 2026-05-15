Чиновник, излечившийся от лудомании, возглавил Гослотереи

Выпускник кадровой программы реабилитации госслужащих «Время исправления» Василий Копейкин указом главы правительства возглавил Федеральное агентство по вопросам азартных игр (Гослотереи). Десять лет назад он уже был главой одного из районов Красноярского края и привлекался к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.

Копейкину грозило до восьми лет лишения свободы, но в ходе следствия выяснилось, что он брал денежные средства за право обладать земельными участками исключительно в целях погашения карточных задолженностей. Суд учёл это обстоятельство и вместо тюрьмы направил обвиняемого на принудительное лечение. Исцелением обвиняемого от недуга занялся федеральный центр по борьбе с лудоманией, клептоманией и прочими зависимостями представителей органов власти. Медучреждение было открыто в 2014 году по правительственной программе «Время исправления», призванной направлять на правильный путь государственных служащих, совершивших проступки, с последующей реинтеграцией их в органы власти.

После прохождения курса лечения Копейкин был назначен главой управления ЖКХ в своём районе, затем возглавил комитет земельных ресурсов в краевом парламенте, руководил районным отделением ГИБДД, занимал должность заместителя мэра города и, наконец, вышел на федеральный уровень и возглавил Гослотереи.

«Программа работает на ура! – резюмировала её руководитель Вера Обухова. – Бывшие казнокрады после лечения сегодня работают в казначействе, мошенники – в Минфине, алкоголики – в Росалкогольрегулировании, а господин Копейкин победил лудоманию и теперь возглавляет соответствующее ведомство».

По её словам, в государственных структурах работают около двух тысяч выпускников программы реабилитации.

