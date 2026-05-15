 

Чиновник, излечившийся от лудомании, возглавил Гослотереи

15.05.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Выпускник кадровой программы реабилитации госслужащих «Время исправления» Василий Копейкин указом главы правительства возглавил Федеральное агентство по вопросам азартных игр (Гослотереи). Десять лет назад он уже был главой одного из районов Красноярского края и привлекался к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.

Копейкину грозило до восьми лет лишения свободы, но в ходе следствия выяснилось, что он брал денежные средства за право обладать земельными участками исключительно в целях погашения карточных задолженностей. Суд учёл это обстоятельство и вместо тюрьмы направил обвиняемого на принудительное лечение. Исцелением обвиняемого от недуга занялся федеральный центр по борьбе с лудоманией, клептоманией и прочими зависимостями представителей органов власти. Медучреждение было открыто в 2014 году по правительственной программе «Время исправления», призванной направлять на правильный путь государственных служащих, совершивших проступки, с последующей реинтеграцией их в органы власти.

После прохождения курса лечения Копейкин был назначен главой управления ЖКХ в своём районе, затем возглавил комитет земельных ресурсов в краевом парламенте, руководил районным отделением ГИБДД, занимал должность заместителя мэра города и, наконец, вышел на федеральный уровень и возглавил Гослотереи.

«Программа работает на ура! – резюмировала её руководитель Вера Обухова. – Бывшие казнокрады после лечения сегодня работают в казначействе, мошенники – в Минфине, алкоголики – в Росалкогольрегулировании, а господин Копейкин победил лудоманию и теперь возглавляет соответствующее ведомство».

По её словам, в государственных структурах работают около двух тысяч выпускников программы реабилитации.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.05 / Новый эффект в гибридных структурах: физики предсказали взаимодействие между циклотронным и ферромагнитным резонансами

15.05 / Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

15.05 / Слияния черных дыр поищут в облаках темной материи 

15.05 / Роскомнадзор извинился за блокировку голосования в Госдуме

15.05 / Трамп завершил визит в Китай

15.05 / Гондурас признал ХАМАС и КСИР террористическими организациями

15.05 / Нейросеть научили анализировать научные статьи и патенты на русском языке

15.05 / Траур в Киеве — в результате российской атаки погибли десятки людей, в их числе трое детей

15.05 / Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными

15.05 / В Петербурге повысили туристический сбор для москвичей в 10 раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике