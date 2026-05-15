Журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова внесена минюстом РФ в реестр «иноагентов»

Министерство юстиции Российской Федерации провело очередное обновление реестра «иностранных агентов». Среди тех, кто пополнил список в эту пятницу, оказалась известная поэтесса и журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова.

Помимо нее, статус «иностранного агента» получили еще несколько физических и юридических лиц:

Георгий Биргер – журналист, бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша»;

Денис Казанский – украинский блогер и политический обозреватель;

Сергей Ерофеев – социолог, занимающий пост президента Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA);

ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы»;

информационно-аналитический центр «Башня»;

общественное пространство Reforum Space Vilnius (Вильнюс, Литва).