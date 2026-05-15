Unitree показала пилотируемого робота-трансформера GD01

Китайская компания Unitree представила первого в мире пилотируемого робота GD01, способного переключаться между двуногой и четвероногой конфигурациями. Сообщается, что вес аппарата с пилотом на борту составляет 500 килограммов, а стартовая цена начинается с 574 000 долларов. В деморолике GD01 шагает на двух ногах, эффектно пробивает стену из кирпичей, а затем перестраивается в четырехногую конфигурацию.

Система преподносится как гражданское транспортное средство, способное менять форму по команде. При переходе в вертикальный режим робот примерно в 1,6 раза выше среднестатистического человека. Система может складывать ноги, регулировать центр тяжести и переходить в четвероногую форму за считанные секунды, продолжая движение без внешней помощи даже по пересеченной местности.

Модель GD01 дополняет портфолио Unitree на фоне стремительного роста китайской индустрии гуманоидных роботов. Компания также опубликовала предупреждение о безопасности, призывая пользователей не пытаться вносить опасные изменения в конструкцию или проводить экстремальные испытания, отмечая, что гуманоидная робототехника пока не вышла далее ранней экспериментальной стадии, которая предполагает значительные функциональные ограничения.

Согласно свежим данным от аналитиков из Omdia, на компании КНР в 2025 году пришлось 90 % общемировых продаж роботов-гуманоидов. Та же Unitree продает своих робособак и андроидов по всему миру через платформу Alibaba, ориентируясь на крупные рынки. В марте фирма подала заявку на проведение IPO на бирже STAR Market в Шанхае, планируя направить около 85 % от запланированной суммы в 61 миллион долларов на исследования и разработки, включая более 29 миллионов долларов на создание новых моделей роботов.