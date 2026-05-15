 

Большая синяя кнопка Dogosophy поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами

15.05.2026, 19:03, Разное
Исследователи из Открытого университета (Британия) разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogosophy, а выглядит как большая кнопка, которая крепится на стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянутся до выключателя.

Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но, в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто – разработка заняла несколько лет.

Кнопка Dogosophy достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта, контрастный окрас – синий с белым обрамлением, кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие — включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство.

Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие – так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogosophy может передавать сигналы на расстоянии до 40 м.Источник &#8212 Dogosophy Button

