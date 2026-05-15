В детских садах и начальных классах начнут изучать предмет «Знание о друге»

Министерство просвещения подготовило методические материалы, в соответствии с которыми дети до 9 лет будут проходить курс информационного развития «Знание о друге» в теоретико-игровой форме. Методика предусматривает наблюдение друг за другом и выявление характерных и подозрительных черт.

Важнейшей темой курса станет обучение способности «правильно распорядиться полученной информацией» – в частности, младшеклассники будут разучивать номера горячих линий и адреса компетентных органов для отправки писем.

Эксперты считают, что в результате применения методики повысится уровень информированности населения друг о друге и общенациональная сплоченность, а также снизится уровень преступности – потенциально опасные элементы будут перевоспитаны или изолированы от общества ещё на ранних стадиях взросления.

