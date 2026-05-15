Простейший корейский реактор добывает из воздуха до 60 л топлива в день

Исследователи из Корейского научно-исследовательского института химических технологий разработали технологию прямой переработки CO2 из промышленных выбросов в топливо. Она выгодно отличается от аналогов скоростью и дешевизной процесса – здесь не требуется ни высоких температур, ни большого давления. А еще в Южной Корее не скрывают, что надеются таким способом преодолеть энергетический кризис – с перекрытием Ормузского пролива страна потеряла до 70 % импорта нефти.

Сама технология появилась еще в прошлом году и к его концу пилотная установка уже вырабатывала до 60 л топлива в день. При том, что ее КПД не превышает 50 %. В настоящее время ученые совместно с инженерами GS Engineering & Construction и Hanwha TotalEnergies уже проектируют завод, который сможет синтезировать до 100 тысяч тонн топлива в год. А параллельно идут работы по интеграции установки с источниками возобновляемой энергии, чтобы сделать процедуру максимально дешевой и безопасной для окружающей среды.

Основой технологии является метод прямого гидрирования CO2 при помощи водорода. Благодаря специальному катализатору этот процесс проходит в одну стадию, при нагреве исходных компонентов всего до 330 °C – против порядка 800 °C при классическом подходе с выделением монооксида углерода. На выходе будет только топливо, нафта или бензин, поэтому заменить поставки нефти и прочих сложных по составу веществ для промышленности не получится. Но и получение топлива фактически из воздуха тоже станет неплохим подспорьем для страны, у которой дефицит собственных энергоресурсов.

Источник — ACS Sustainable Chemistry & Engineering