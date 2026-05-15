 

Простейший корейский реактор добывает из воздуха до 60 л топлива в день

15.05.2026, 19:35, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Корейского научно-исследовательского института химических технологий разработали технологию прямой переработки CO2 из промышленных выбросов в топливо. Она выгодно отличается от аналогов скоростью и дешевизной процесса – здесь не требуется ни высоких температур, ни большого давления. А еще в Южной Корее не скрывают, что надеются таким способом преодолеть энергетический кризис – с перекрытием Ормузского пролива страна потеряла до 70 % импорта нефти.

Сама технология появилась еще в прошлом году и к его концу пилотная установка уже вырабатывала до 60 л топлива в день. При том, что ее КПД не превышает 50 %. В настоящее время ученые совместно с инженерами GS Engineering & Construction и Hanwha TotalEnergies уже проектируют завод, который сможет синтезировать до 100 тысяч тонн топлива в год. А параллельно идут работы по интеграции установки с источниками возобновляемой энергии, чтобы сделать процедуру максимально дешевой и безопасной для окружающей среды.

Основой технологии является метод прямого гидрирования CO2 при помощи водорода. Благодаря специальному катализатору этот процесс проходит в одну стадию, при нагреве исходных компонентов всего до 330 °C – против порядка 800 °C при классическом подходе с выделением монооксида углерода. На выходе будет только топливо, нафта или бензин, поэтому заменить поставки нефти и прочих сложных по составу веществ для промышленности не получится. Но и получение топлива фактически из воздуха тоже станет неплохим подспорьем для страны, у которой дефицит собственных энергоресурсов.

Источник &#8212 ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.05 / Большая синяя кнопка Dogosophy поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами

15.05 / В детских садах и начальных классах начнут изучать предмет «Знание о друге»

15.05 / Необычный состав древнейших звезд объяснили коллапсарами

15.05 / Журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова внесена минюстом РФ в реестр «иноагентов»

15.05 / Unitree показала пилотируемого робота-трансформера GD01

15.05 / В России нашли уникальные мутации рака груди у жительниц Кавказа

15.05 / В Еврокомиссии заявили, что пока не могут принять Украину или выдать ей €90 млрд из-за вето Гибралтара

15.05 / Новый эффект в гибридных структурах: физики предсказали взаимодействие между циклотронным и ферромагнитным резонансами

15.05 / Чиновник, излечившийся от лудомании, возглавил Гослотереи

15.05 / Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике