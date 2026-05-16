Путин отправится с официальным визитом в Китай
19 мая президент РФ Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Визит приурочен к 25-летию подписания странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят отношения между странами, а также «обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», сообщила пресс-служба Кремля.
О приглашении Путина посетить Китай стало известно в феврале.
В предыдущий раз президент РФ приезжал с визитом в КНР в конце августа – начале сентября 2025 года.
Путин прибудет в Китай через несколько дней после того, как там побывал президент США Дональд Трамп.