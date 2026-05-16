 

Путин отправится с официальным визитом в Китай

16.05.2026, 9:50, Разное
19 мая президент РФ Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит приурочен к 25-летию подписания странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят отношения между странами, а также «обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», сообщила пресс-служба Кремля.

О приглашении Путина посетить Китай стало известно в феврале.

В предыдущий раз президент РФ приезжал с визитом в КНР в конце августа – начале сентября 2025 года.

Путин прибудет в Китай через несколько дней после того, как там побывал президент США Дональд Трамп.

