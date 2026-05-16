Huawei встроила в автомобильные фары полноцветный проектор

Huawei представила XPixel — новую платформу «умных» фар, которые умеют не только освещать дорогу, но и выводить полноцветное изображение: от навигационных подсказок до фильмов и игр прямо перед автомобилем.

Идея проекционных фар не нова: Mercedes-Benz уже показывала Digital Light с дорожными знаками и разметкой на асфальте, а Maybach использовал по миллиону пикселей в каждой фаре для графики помощи водителю. Но те решения были монохромными и в основном служили безопасности.

На Пекинском автосалоне и конференции Huawei Qiankun компания показала, по ее словам, первую автомобильную систему фар с полноцветной проекцией. Она может создавать световые приветствия у дома, проецировать сетку в стиле Tron на пол гаража или устроить киносеанс под открытым небом, выводя на ближайшую стену изображение диагональю около 100 дюймов.

В основе — LED-платформа высокого разрешения с пиксельным управлением. Монохромная версия XPixel уже около трех лет применяется в автомобилях, включая Stelato S9. Новое поколение получило RGB-проекцию и работает вместе с адаптивным светом Huawei, включая высокоточную систему ADB, которая точнее «вырезает» зоны вокруг встречных машин и пешеходов.

На демонстрациях фары показывали видеоролики, футбольные трансляции, навигационные стрелки и пошаговые подсказки прямо на дороге. Huawei также заявляет, что система может менять цветовую температуру в дождь или туман для лучшей видимости, рисовать «световой ковер» по изгибу дороги и подавать световые сигналы другим участникам движения.

Отдельной цены у XPixel нет: технологию продают автопроизводителям. Полноцветная версия должна впервые появиться в новой модификации Aito M9 — электрического внедорожника, в разработке которого Huawei участвует с 2023 года. Китайские электромобили все быстрее превращают фары в часть интерфейса машины — и XPixel показывает, насколько выразительным может стать этот привычный элемент.Источник — Huawei