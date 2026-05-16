«Она в подмётки не годится нашим»: в 2011 году гадалку Ермака разгромили на российской «Битве экстрасенсов»

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров опубликовал в своём Telegram-канале выпуск телепередачи от 17 сентября 2011 года, в котором принимала участие гадалка экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич («Фэншуй»).

«Она приезжала к нам на программу 15 лет назад, но дальше первого тура не прошла. Наши провидцы её разнесли, она им и в подмётки не годится», – написал Башаров.

Также телеведущий поделился отзывами других участников программы об Аникиевич – оказалось, что уже тогда большинство экспертов предсказали незавидную участь соратницы Ермака.

«Я обзвонил ребят, которые тогда снимались и они согласились поднять свои записи. Все как один заявили, что уже тогда на Веронике была «печать дьявола», а сама она мечтала поработать мир», – поделился Башаров.

—