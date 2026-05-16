В США нашлось больше миллиона живых потомков английских колонистов XVII века

Согласно историческим документам, в 1633 году от острова Уайт у южного побережья Англии отчалили корабли «Ковчег» и «Голубь» под командованием Леонарда Калверта. Он был сыном лорда Джорджа Калверта, который основал английскую колонию Мэриленд на атлантическом побережье Северной Америки. На борту кораблей находились английские и ирландские католики, которые подвергались преследованиям в Англии.

В 1634 году путешественники прибыли на южную оконечность Мэриленда, где основали город Сент-Мэри, ставший первым английским поселением в этих местах.

Несмотря на обилие исторических данных, об основателях Сент-Мэри до сих пор известно очень мало.

Для восполнения этого пробела ученые из Исследовательского института компании 23andMe, Гарвардского университета и Смитсоновского института расшифровали геномы 49 первых поселенцев, похороненных на кладбище Чэпел-Филд в Сент-Мэри в период с 1634 по 1730 годы.

Затем команда, статья которой опубликована в журнале Current Biology, сравнила ДНК колонистов с генетическими профилями более чем 11,5 миллиона человек из базы данных 23andMe.

Оказалось, что общие гены с поселенцами из Сент-Мэри имеют 1,3 миллиона ныне живущих американцев, причем особенно много родственников колонистов, в том числе их прямых потомков, в южных штатах США, особенно в штате Кентукки. Это согласуется с информацией из исторических документов — в период с 1780 по 1820 годы из-за бедности и гонений католики Мэриленда массово мигрировали в Кентукки.

Что касается самих колонистов, то анализ ДНК подтвердил, большинство из них происходит из Западной Англии и Уэльса, а некоторые имеют ирландские корни. Исключением стал один юноша, имевший африканское происхождение.

Ученые также сделали несколько открытий, касающихся личностей людей с кладбища Чэпел-Филд.

Ранее генетический анализ показал, что в одном из свинцовых гробов, захороненных на кладбище, находятся останки Филипа Калверта. Он был младшим сыном лорда Джорджа Калверта и пятым по счету губернатором колонии. В двух других гробах покоились останки его первой жены, Анны Уолсли Калверт, и младенца, который был сыном Филипа и его второй жены, Джейн Сьюэлл.

Сравнив ДНК Филипа Калверта, его жены и сына с ДНК 46 других людей с кладбища Чэпел-Филд, исследовательская группа выявила еще трех членов семьи Калверт. Ученые не исключили, что среди них может быть сводный брат Филипа, первый губернатор Мэриленда Леонард Калверт, умерший в Сент-Мэри в 1647 году.

Помимо идентификации членов большой семьи Калвертов, исследователи также нашли много близких родственников из еще пяти семей, что отражает очень высокую смертность в первые годы существования колонии.

Кроме того, ученые уверены, что им удалось выяснить, кому принадлежали три родственные могилы на кладбище Чэпел-Филд. Изучая семейные древа людей, которые имели наиболее сильные генетические связи с этими покойными, исследователи пришли к выводу, что в могилах похоронены скончавшийся в 1651 году второй губернатор колонии Мэриленд Томас Грин, его первая жена Энн и их сын Леонард.