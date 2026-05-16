 

США готовят обвинение против Рауля Кастро из-за инцидента 30-летней давности

16.05.2026, 12:18, Разное
Министерство юстиции США планирует предъявить официальные обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, 94-летнему брату лидера кубинской революции Фиделя Кастро, пишет ВВС.

По словам неназванного источника в ведомстве, дело связано с инцидентом, произошедшим около 30 лет назад, когда кубинские военные сбили самолет американской гуманитарной организации «Brothers to the Rescue» («Братья во спасение»). Точные сроки передачи дела в суд пока не определены, так как обвинительное заключение еще должно быть утверждено большим жюри, однако в минюсте предполагают, что это может произойти в ближайшее время.

Информация о готовящемся судебном преследовании совпала с визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану. Глава американской разведки прибыл на Кубу, чтобы лично передать местному руководству послание от президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне подчеркивают, что Соединенные Штаты готовы к серьезному диалогу с кубинскими властями по вопросам экономики и региональной безопасности, но выдвигают жесткое встречное условие – Гавана должна пойти на проведение фундаментальных внутренних реформ.

