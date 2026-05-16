Император принял верительные грамоты у посла Западного Бхарата

В первопрестольную с верительными грамотами из столицы Западного Бхарата (Индии) пожаловал посол, уважаемый брахман Редди Брахмапутра. Он поведал о формировании новой индустанской державы на просторах Восточной Евразии со столицей в граде Львива (бывший – Львов).

В беседе с главой дипломатического приказа, графом Лавровым, посол заверил того, что новое государство, расположившееся на западных границах Российской империи, будет нашей великой державе крепким надёжным другом, фронтиром и потребителем отечественных недр. Также высокий гость сообщил о демографических успехах Западного Бхарата.

«После длительных войн территория Западного Бхарата, ранее именовавшаяся Украиной, оказалась сильно обезлюднена, посему, дорогой мой друг, нам пришлось завезти туда людей из Великого Бхарата. Так мы заместили практически всё коренное население, а оставшиеся не поднимаются выше шудр», – с гордостью заключил Брахмапутра.

В знак добрососедских отношений представитель Западного Бхарата подарил Государю одного из любимых слонов главы правительства своего государства – Намхиндры Муди.

