Московская синагога пригласила евреев на съемки сериала о Сталине

В объявлении, опубликованном в соцсетях, говорится, что съемки пройдут днем 31 мая. В объявлении упоминается «военно-исторический фильм режиссера Владимира Бортко, производимый студией «ТриИкс».

Сам режиссер подтвердил, что речь идет о фильме «Сталин». Ранее он заявлял, что этой картиной хочет «развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС».

По словам Бортко, у создателей сериала нет задачи показать Сталина «хорошим или плохим». «Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей», – говорил режиссер в интервью ТАСС.

В объявлении синагоги говорится, что прихожан зовут на съемки сцены, посвященной встрече в Москве 1949 года посла Израиля Голды Меир. Съемочной группе «нужны мужчины и женщины на роль евреев». «Требования: евреи по национальности или еврейской внешности. Возраст: 17-70 лет», – говорится в публикации. Участникам съемок предлагают «небольшую компенсацию затраченного времени», кошерный обед и буфет.