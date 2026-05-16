 

Московская синагога пригласила евреев на съемки сериала о Сталине

16.05.2026, 13:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Московская хоральная синагога пригласила евреев на съемки четырехсерийного фильма об Иосифе Сталине.

В объявлении, опубликованном в соцсетях, говорится, что съемки пройдут днем 31 мая. В объявлении упоминается «военно-исторический фильм режиссера Владимира Бортко, производимый студией «ТриИкс».

Сам режиссер подтвердил, что речь идет о фильме «Сталин». Ранее он заявлял, что этой картиной хочет «развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС».

По словам Бортко, у создателей сериала нет задачи показать Сталина «хорошим или плохим». «Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей», – говорил режиссер в интервью ТАСС.

В объявлении синагоги говорится, что прихожан зовут на съемки сцены, посвященной встрече в Москве 1949 года посла Израиля Голды Меир. Съемочной группе «нужны мужчины и женщины на роль евреев». «Требования: евреи по национальности или еврейской внешности. Возраст: 17-70 лет», – говорится в публикации. Участникам съемок предлагают «небольшую компенсацию затраченного времени», кошерный обед и буфет.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.05 / ДТП в Бангкоке — восемь погибших, более 20 пострадавших

16.05 / В Бельгии нелегальным мигрантам разрешили бить полицейских

16.05 / В США нашлось больше миллиона живых потомков английских колонистов XVII века

16.05 / Химики сделали из шелка материал для 6G-сетей

16.05 / США готовят обвинение против Рауля Кастро из-за инцидента 30-летней давности

16.05 / У пятилетнего мальчика после генной терапии развилась опухоль мозга

16.05 / Император принял верительные грамоты у посла Западного Бхарата

16.05 / Путин отправится с официальным визитом в Китай

16.05 / «Она в подмётки не годится нашим»: в 2011 году гадалку Ермака разгромили на российской «Битве экстрасенсов»

16.05 / Huawei встроила в автомобильные фары полноцветный проектор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике