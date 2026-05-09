Введение акциза на хлебомакаронные изделия отложили на период после выборов в Госдуму

1 мая должен был вступить в силу принятый российским парламентом закон о введении акциза на хлеб и макаронные изделия. Однако правительство решило отложить сбор акциза на 21 сентября, когда закончатся выборы в Государственную думу.

Закон о хлебомакаронных акцизах в Госдуме называют «законом Соколовой» в честь министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. В 2018 году на заседании саратовской думы, обосновывая снижение прожиточного минимума, она заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». В 2026 году из-за галопирующей инфляции цена на «макарошки» и хлеб повысилась настолько, что эти продукты перешли в облагающуюся акцизом категорию товаров элитного потребления.

«Да, как выяснилось, макарошки стоят одинаково не всегда. Хочешь макарон – плати больше. Что касается хлеба, то есть его нужно поменьше. Больше на мясо налегать, овощи ещё всякие. Акциз будет стимулировать потребление здоровых продуктов. Пирожные, опять же, вместо хлеба можно есть», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Акциз на хлебомакаронные изделия повысит их стоимость примерно на 26%. Кроме того, установлен фиксированный сбор за выпуск акцизной марки на каждое изделие в размере 14 рублей.

«Совершенно несложно предвидеть непредвиденные последствия подобного решения перед выборами, уж извините за косноязычность, – сказал газете «Ведомости» неназванный источник в правительстве. – Поэтому закон хоть и принят, но вступит в силу позже. Странно, что в Думе этого не понимают или не хотят понимать».

В свою очередь депутаты Госдумы посчитали, что правительство превысило свои полномочия и «саботирует решение, которое ждут люди». После майских праздников они намерены записать видеообращение к президенту.

—