 

Введение акциза на хлебомакаронные изделия отложили на период после выборов в Госдуму

09.05.2026, 18:15, Разное
  Поддержать в Patreon

1 мая должен был вступить в силу принятый российским парламентом закон о введении акциза на хлеб и макаронные изделия. Однако правительство решило отложить сбор акциза на 21 сентября, когда закончатся выборы в Государственную думу.

Закон о хлебомакаронных акцизах в Госдуме называют «законом Соколовой» в честь министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. В 2018 году на заседании саратовской думы, обосновывая снижение прожиточного минимума, она заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». В 2026 году из-за галопирующей инфляции цена на «макарошки» и хлеб повысилась настолько, что эти продукты перешли в облагающуюся акцизом категорию товаров элитного потребления.

«Да, как выяснилось, макарошки стоят одинаково не всегда. Хочешь макарон – плати больше. Что касается хлеба, то есть его нужно поменьше. Больше на мясо налегать, овощи ещё всякие. Акциз будет стимулировать потребление здоровых продуктов. Пирожные, опять же, вместо хлеба можно есть», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Акциз на хлебомакаронные изделия повысит их стоимость примерно на 26%. Кроме того, установлен фиксированный сбор за выпуск акцизной марки на каждое изделие в размере 14 рублей.

«Совершенно несложно предвидеть непредвиденные последствия подобного решения перед выборами, уж извините за косноязычность, – сказал газете «Ведомости» неназванный источник в правительстве. – Поэтому закон хоть и принят, но вступит в силу позже. Странно, что в Думе этого не понимают или не хотят понимать». 

В свою очередь депутаты Госдумы посчитали, что правительство превысило свои полномочия и «саботирует решение, которое ждут люди». После майских праздников они намерены записать видеообращение к президенту.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.05 / Благодаря анонимному соцопросу удалось выявить 152 москвича, пользующихся VPN

09.05 / 85-летнюю петербурженку задержали за плакат — «Не прикрывайте свои преступления народной Победой»

09.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1536-й день войны

09.05 / Российские историки доказали, что Черчилль был двоюродным братом Гитлера

09.05 / Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

09.05 / Без мобильного интернета, без военной техники. В Москве отметили День Победы

09.05 / В Денвере самолет сбил человека на взлетной полосе

09.05 / Russia Today: Пашинян принял участие в марше легионеров СС в Риге

09.05 / Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

09.05 / Бывшая вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Трампа за войну с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике