ВСУ — ночью сбиты 39 ракет, 147 из 170 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 726 БПЛА, атака на НПЗ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Оникс», «Циркон», «Искандер-М», С-400 (число не указано), 36 крылатых ракет Х-10, 8 крылатых ракет «Калибр» и 170 БПЛА и барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 39 крылатых ракет, 145 БПЛА и 2 барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 28 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Киевской, Одесской и Черниговской областях, сообщается о множестве погибших и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей. Атаковано НПЗ «Танеко» в Нижнекамске, Татарстан. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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