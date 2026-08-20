Трамп объявил «экономический день D» против Ирана и пригрозил странам, помогающим Тегерану

Президент США Дональд Трамп объявил о начале новой масштабной кампании экономического давления на Иран, назвав ее «самой сокрушительной экономической операцией, когда-либо предпринятой против какой-либо страны» и «экономическим днем D». Он предупредил, что меры будут направлены не только против Ирана, но и против государств, банков, компаний и государственных структур, которые помогают Тегерану обходить ограничения. Конкретный перечень новых санкций пока не опубликован. При этом Трамп назвал предстоящую кампанию «экономическим днем D» (D-Day), использовав название дня высадки союзников в Нормандии как метафору начала масштабного наступления.

«Никто не предоставлял Исламской Республике Иран большей возможности заключить сделку, чем я. К трагедии для них, они этой возможностью не воспользовались. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны. Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба», – написал Трамп в Truth Social, в обычной для себя манере выделяя некоторые слова большими буквами.

Трамп заявил, что военно-морские силы Ирана уничтожены, его ВВС разгромлены, военные предприятия превращены в руины, национальная валюта обесценилась, а сама страна «висит на волоске». Далее президент США предупредил, что любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным структурам предоставить Ирану «любую спасительную поддержку», сама столкнется с «огромными экономическими последствиями».

Он отдельно перечислил каналы, которые Вашингтон намерен перекрыть: контрабанду нефти, валютные свопы, переводы наличных, обменные пункты, регистрацию судов и компании-прикрытия. «Все это должно прекратиться немедленно. Вы знаете, кто вы», – написал Трамп. Он призвал союзников США присоединиться к экономической изоляции Ирана и заявил, что новые меры должны лишить Тегеран возможности «распространять террор по всему миру». Свое заявление президент завершил словами: «Иран никогда не получит ядерного оружия».

Заявление последовало после истечения 60-дневного срока, отведенного США и Ирану для достижения соглашения (срок истек 17 августа). Переговоры не привели к результату. Трамп ранее заявил, что новых переговоров с Тегераном в настоящее время не ведется и не запланировано. Иранская сторона, в свою очередь, дала понять, что возможность договоренности окончательно не исключает, однако требует от Вашингтона снятия нефтяных санкций, разблокирования иранских средств и прекращения американской морской блокады.

Одним из центральных предметов противостояния остается Ормузский пролив. Иран отказывается восстановить нормальное судоходство до выполнения своих требований, тогда как Трамп утверждает, что США установили над проливом фактический контроль благодаря морской блокаде. Накануне он заявил, что никаких переговоров с Ираном сейчас не ведется.

США и до нынешнего заявления последовательно усиливали экономическое давление на Тегеран. В частности, еще до начала войны Трамп объявил о 25-процентных пошлинах в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. В ходе войны Вашингтон расширял ограничения против нефтяного и финансового секторов, судоходства и структур, помогающих обходить санкции. Новое заявление предполагает дальнейшее расширение вторичных мер – то есть наказание иностранных компаний и финансовых институтов за сотрудничество с Ираном.

Особое значение может иметь давление на покупателей иранской нефти и государства, через которые проходят торговые и финансовые операции Тегерана. Трамп не назвал ни одной страны, ограничившись фразой «вы знаете, кто вы». При этом до начала войны среди крупнейших торговых партнеров Ирана были Китай, Индия, Турция и ряд других государств.

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