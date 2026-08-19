Россия выступила против введения пошлины за проход через Ормузский пролив

Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко провел встречу с послом Омана в Москве Хамудом аль-Тувайхом. Общаясь с журналистами, российский дипломат прокомментировал ситуацию в зоне Ормузского пролива.

Борисенко выступил против взимания пошлины за проход через пролив. «Естественно, РФ исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. И мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива», – заявил он.

«Мы не можем сейчас вдаваться и определять какие-то детали этого прохода, но тем не менее рассчитываем на то, что ситуация должна вернуться к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без каких-либо ограничений», – добавил дипломат.

19 августа иранские представители в очередной раз заявили, что переговоры между Ираном и Оманом о порядке прохождения через Ормуз находятся в завершающей стадии. Они также дали понять, что за это будет взиматься пошлина, 40% которой пойдет на военные нужды.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro