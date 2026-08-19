Геймер сумел охладить свой ноутбук почти на 15°C, просто переместив его с деревянного стола на металлический

Пользователь Reddit под ником MentalReserve2351 поделился неожиданным лайфхаком: перемещение игрового ноутбука с деревянного стола на металлический привело к заметному снижению его температуры во время напряженной игровой сессии в Cyberpunk. В комнате с кондиционером температура ноутбука на деревянной поверхности достигала 80–90°C, а на металлическом столе упала до 75–83°C. Металл, в отличие от дерева, лучше отводит тепло, не давая ему задерживаться под ноутбуком и обеспечивая доступ к более холодному воздуху.

MentalReserve2351 предупредил, что не стоит пытаться охладить металлическую поверхность с помощью льда или других методов, так как это может вызвать конденсацию внутри устройства, что гораздо опаснее высоких температур. Конденсат может привести к короткому замыканию и повреждению компонентов, что делает такой эксперимент неоправданно рискованным. Основные рекомендации остаются стандартными: держать вентиляционные отверстия чистыми, регулярно удалять пыль и слегка приподнимать заднюю часть ноутбука для улучшения циркуляции воздуха. Эти простые шаги помогают поддерживать оптимальный тепловой режим даже без использования дополнительных аксессуаров — таких как охлаждающие подставки.

Хотя металлический стол не заменяет активные системы охлаждения, вроде вентиляторов или жидкостных контуров, он может стать простым и эффективным способом снизить рабочую температуру. Снижение температуры на несколько градусов может уменьшить шум вентиляторов и предотвратить снижение тактовых частот, что важно для современных игровых ноутбуков, которые часто работают на пределе своих возможностей. Тем не менее, эффективность этого метода зависит от модели лэптопа, температуры в помещении и интенсивности нагрузки.Источник — Tweaktown

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