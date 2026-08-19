Дмитрий Песков: «Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в государстве остаётся стабильной и предсказуемой, а волнения и упаднические настроения не обоснованы.
«Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем. Не стоит переоценивать временные неудобства, которые случаются в истории любой страны, тем более такой великой как наша», – пояснил он.
Для самоуспокоения Песков рекомендовал гражданам «меньше смотреть телевизор, особенно новости», проводить больше времени с семьёй и на улице.
«Можно бегать по утрам, как делаем мы с супругой. Для этого не требуется каких-либо финансовых вложений. Только хорошая погода», – добавил глава пресс-службы главы государства.
Песков также спрогнозировал дождливую, но интересную осень, а также снежную зиму.
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