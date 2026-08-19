Дмитрий Песков: «Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в государстве остаётся стабильной и предсказуемой, а волнения и упаднические настроения не обоснованы.

«Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем. Не стоит переоценивать временные неудобства, которые случаются в истории любой страны, тем более такой великой как наша», – пояснил он.

Для самоуспокоения Песков рекомендовал гражданам «меньше смотреть телевизор, особенно новости», проводить больше времени с семьёй и на улице.

«Можно бегать по утрам, как делаем мы с супругой. Для этого не требуется каких-либо финансовых вложений. Только хорошая погода», – добавил глава пресс-службы главы государства.

Песков также спрогнозировал дождливую, но интересную осень, а также снежную зиму.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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