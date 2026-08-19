 

Дмитрий Песков: «Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем»

19.08.2026, 13:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в государстве остаётся стабильной и предсказуемой, а волнения и упаднические настроения не обоснованы.

«Причин для паники нет. Государство держит ситуацию под контролем. Не стоит переоценивать временные неудобства, которые случаются в истории любой страны, тем более такой великой как наша», – пояснил он.

Для самоуспокоения Песков рекомендовал гражданам «меньше смотреть телевизор, особенно новости», проводить больше времени с семьёй и на улице. 

«Можно бегать по утрам, как делаем мы с супругой. Для этого не требуется каких-либо финансовых вложений. Только хорошая погода», – добавил глава пресс-службы главы государства.

Песков также спрогнозировал дождливую, но интересную осень, а также снежную зиму. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.08 / Диагностическая карта поможет предсказать, как долго будут жить соседские сообщества

19.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1638-й день войны

19.08 / Биологи нашли способ вернуть забытое воспоминание и исказить его

19.08 / Финский эксперимент неожиданно показал улучшение работы мозга подростков от экранного времени

19.08 / Ученый предложил включить парантропов и австралопитеков в род Homo

19.08 / В Центризбиркоме напомнили избирателям об ответственности за умышленную порчу бюллетеней

19.08 / В Украине проводятся обыски у заместителя главы Офиса Зеленского

19.08 / Бактерии на воле повели себя иначе, чем в лаборатории

19.08 / В Херсоне российский БПЛА атаковал маршрутку, четверо погибших

19.08 / Мощи Дмитрия Донского перенесут в Мавзолей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике