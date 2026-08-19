 

В Центризбиркоме напомнили избирателям об ответственности за умышленную порчу бюллетеней

19.08.2026, 11:03, Разное
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На брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова предостерегла избирателей от порчи государственного имущества во время голосования на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре.

«Наше голосование происходит в общественных помещениях, школах, управляющих компаниях, – сказала она. – На всё это потрачены наши с вами народные деньги. Особенно бережно необходимо относиться к бумажному бюллетеню, который выдаётся избирателю».

Также в ходе пресс-конференции глава ЦИК пояснила алгоритм голосования.

«Появились тут всякие голоса, что, мол давайте портить бюллетень. Ставить там галки во всех квадратиках, писать всякие слова… нецезурные. Кто вам дал право портить? Какое право вы имеете? Вам бюллетень дали на время, чтобы вы могли выразить свою позицию, а не хулиганили. Проголосовал – опусти бюллетень и иди спокойно, – подчеркнула Памфилова. – Я сразу предупреждаю: за умышленную порчу бюллетеня у нас предусмотрена административная ответственность, а в тех случаях, когда эта порча направлена на искажение результатов голосования – и уголовная. Это статья 141 УК РФ, вмешательство в выборы».

В Центризбиркоме подчеркнули, что порча бюллетеней может повлечь за собой до 4 лет лишения свободы и призвали прийти и спокойно проголовать на честных, открытых, прямых выборах в сентябре этого года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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