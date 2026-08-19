Ученый предложил включить парантропов и австралопитеков в род Homo

Эволюцию человека традиционно представляли как понятную прямую линию. Ученые делили предков на четкие группы: вот обезьяноподобные австралопитеки, а вот — род людей (Homo), которые выделяются большим мозгом и умением делать сложные орудия труда.

За последние полвека палеонтологи нашли сотни новых окаменелостей и четкие границы стерлись. Оказалось, что некоторые австралопитеки тоже умели пользоваться инструментами, а отдельные виды людей обладали крошечным мозгом. Старые названия перестали отражать реальность и приводят к путанице.

Биолог Иан Тоул решил навести порядок в этой классификации. Результаты его обзора опубликовал журнал American Journal of Biological Anthropology. Автор статьи проанализировал параметры древних находок и современные генетические модели.

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Исследователь обратил внимание на современных приматов: разные виды обезьян легко и часто скрещиваются между собой. Тоул предположил, что миллионы лет назад наши предки вели себя так же. Эволюция была похожа не на дерево, а на запутанную сеть.

Поэтому биолог предложил радикальное решение: отказаться от старых названий и просто включить всех прямоходящих приматов последних пяти миллионов лет в единый род Homo.

Ученый опирается на главное правило современной систематики — кладистику. Согласно ему, род должен включать общего предка и всех его потомков без исключения. Нынешняя классификация нарушает это правило: биологи постоянно «выдергивают» отдельные виды в новые группы, оставляя термин «австралопитек» лишь как временную корзину для тех останков, которые не вписываются в строгие рамки.

Тоул подчеркнул, что слияние всех древних гоминид в род Homo создаст единую устойчивую группу. Антропологам больше не придется спорить из-за каждого нового странного черепа, решая, достоин он считаться «человеком» или это все еще «продвинутая обезьяна». Вместо этого они смогут сосредоточиться на изучении, как именно эти виды взаимодействовали между собой.

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Биолог прямо указал на уязвимость своей идеи. Расширение рода сотрет информацию об экологических нишах и образе жизни существ. Например, массивные парантропы с мощными челюстями, которые жевали жесткие коренья, окажутся в одном ряду с более грациозными ранними людьми. Многие антропологи считают анатомические адаптации важнее строгих правил родства и вряд ли согласятся на такую радикальную унификацию.

Однако инициатива Иана Тоула предлагает научному миру взглянуть на историю под другим углом, переосмыслив границы человеческой уникальности. Признание австралопитеков частью рода Homo означает, что сложный ум и развитая культура — не эксклюзивная особенность человека, а общий эволюционный путь, начавшийся гораздо раньше.

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