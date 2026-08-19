В Украине проводятся обыски у заместителя главы Офиса Зеленского

Антикоррупционные органы Украины сообщили о проведении масштабной спецоперации под названием «Форест Гамп». НАБУ и САП заявляют о разоблачении преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины.

Как сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, среди фигурантов дела -заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая. По информации СМИ, обыски проведены у бывшего депутата от списка «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Столара и еще одного экс-парламентария – Максима Микитася.

НАБУ подтверждает, что в группу входили и сотрудники офиса Владимира Зеленского, но на данном этапе не называет конкретных имен. Опубликована также 47-секундная аудиозапись, сделанная в ходе следствия. Она на русском языке и изобилует матерными выражениями.

«У нас спасение рядового Райана, верно? Но только, б…, недоумок может записать на своих детей воровство средств на их обучение. А вы знали, что он хозяин? Ага. Уже готовы уже все признавать, да? Явка с повинной, как говорится, да? Так. А я х.., ну там четыре мешка. Х.. твою мать. Если мы это сделаем, просто, б… на х.., вы можете сами, б…, ехать в Офис президента, сами. Вот поверьте мне, я же вижу это», – говорится на ней.

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