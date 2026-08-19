Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1638-й день войны

Минобороны РФ 19 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Василевка и Должанка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 11 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады президента в районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоный Оскол, Моначиновка, Ковалевка, Тамаргановка Харьковской области, Святогорск и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Куртовка, Николаевка, Веролюбовка, Васильевская Пустошь и Высокоивановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера Stryker производства США, 24 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Грузское, Юрьевка, Райское, Анновка, Новофедоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Подгавриловка Днепропетровской области, Барвиновка, Долинка, Свобода, Шевченковское и Никольское Запорожской области. Противник потерял более 350 военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 213410 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30644 танка и других боевых бронированных машин, 1774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36198 орудий полевой артиллерии и минометов, 69659 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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