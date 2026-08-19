 

В Латвии в результате кибератаки похищены данные 1,2 миллионов человек

19.08.2026, 14:00, Разное
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В Латвии хакеры взломали базу данных Дирекции безопасности дорожного движения и получили доступ к личным делам 1,2 миллионов граждан. Население балтийской страны с учетом детей, которых в этой базе нет, составляет 1,8 миллиона человек.

Начато расследование. Премьер-министр Андрис Кулбергс не исключил, что это может быть кибератака в интересах иностранного государства, отметив, что конкретные злоумышленники пока не установлены. Похищены данные за 18 лет.

Руководитель IT-департамента Дирекции безопасности Марис Пуриньш заявил, что адреса электронной почты и телефоны преступникам получить не удалось. В их руки попали сведения о платежах, номера транспортных средств и частично – физические адреса автолюбителей.

«Речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности. Репутация Управления дорожного движения подорвана, утрачено общественное доверие. В таких обстоятельствах руководство Управления дорожного движения не может продолжать исполнять свои обязанности», – сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевич.


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