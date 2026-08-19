Приложение Carrier Pidge доставляет письма со скоростью 175 км/ч с помощью виртуальных почтовых голубей

Энтузиаст Ноа Иарробино написал приложение для iOS под названием Carrier Pidge, которое моделирует работу почтовых голубей. Автор честно признает, что приложение «бессмысленно» и «совершенно не имеет практического применения», но будет не безынтересно фанатам старых систем связи. Однако применять его надо на свой страх и риск – в систему специально заложена вероятность, что такой голубь просто не долетит до цели и письмо будет потеряно.

Автор приложения исходил из того, что голубь должен физически совершить путь до цели, но при этом он остается живым существом. И потому скорость перемещения сильно зависит от того, где именно он летит – горы, равнина, над водой и т.д.. Хотя максимальная скорость для «профессиональных» почтовых сизых голубей может достигать 175 км/ч, птице надо отдыхать и питаться. Она может испугаться и поменять направление полета, а также стать добычей хищников.

В результате, скорость такого голубя колеблется с шагом до 25 % и всегда есть вероятность в 0,2%, что он погибнет в пути. Или не захочет доставлять письмо, потому что нашел себе более интересное занятие. Чтобы увеличить эффективность голубиной почты, можно установить в приложении виртуальные вольеры и разводить дополнительных птиц.Источник — Carrier Pidge

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro