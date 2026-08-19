Китайский врач доказал сложную математическую гипотезу с помощью ChatGPT

Китайский врач Цзинь Шаньму стал объектом внимания математиков по всему миру после того, как с помощью ChatGPT доказал знаменитую гипотезу Крузе. Эта математическая проблема оставалась нерешенной более двух десятилетий, но Цзинь справился с ней с помощью новейшей модели рассуждений OpenAI. Его путь к этому достижению необычен: Цзинь Шаньму получил степень бакалавра по геологии, затем окончил медицинскую школу и занялся исследованиями в области ультразвукового сканирования мозга. Применяя ИИ в своей работе, он наткнулся на сложную математическую задачу и решил попробовать решить ее с помощью чат-бота.

Гипотеза Крузе, предложенная французским математиком М. Крузе около 20 лет назад, касается матриц – таблиц чисел, используемых для решения линейных уравнений и обработки данных. Ученый предположил, что любая функция, примененная к матрице, не может превышать удвоенное максимальное значение этой функции. Хотя формулировка звучит абстрактно, эта гипотеза долгое время оставалась серьезным препятствием для математиков. Цзинь не только решил ее, но и сделал это без формального математического образования, используя ИИ как инструмент для изучения и доказательства сложных теорем.

Интересно, что профессор Корнельского университета Таунсенд, который тоже пытался подтвердить гипотезу с помощью GPT, узнал о работе Цзиня от самого ChatGPT – бот сообщил ему, что задача уже решена тремя днями ранее. После проверки рукопись была признана правильной самим Крузе. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что современные ИИ-модели способны не только упрощать рутинные задачи, но и помогать в фундаментальных научных открытиях.Источник — South China Morning Post

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