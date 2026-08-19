Никто из членов ГКЧП не пришёл на празднование 35-й годовщины августовского путча

Руководство Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации обиделось на членов ГКЧП, которые проигнорировали приглашение на торжественное заседание в честь юбилея августовского переворота. Они не только не пришли, но и не прислали заседанию приветственных телеграмм.

19 августа 1991 года восемь высокопоставленных советских руководителей провозгласили Государственный комитет по чрезвычайному положению, который, по их планам, должен был получить всю полноту власти в стране и спасти распадающийся Советский Союз. Президент СССР Михаил Горбачёв был предварительно изолирован на даче в Крыму. Народу сообщили, что он подал в отставку по состоянию здоровья. В крупные города ввели танки. Исполняющим обязанности президента объявили Геннадия Янаева.

«Это были три дня надежды на сохранение СССР. Но надежда рухнула, когда оголтелые демократы жестоко подавили мирный протест группы мудрых правителей, поддержанный армией, авиацией, флотом и всем советским народом. Сегодня мы празднуем годовщину этих событий и, конечно, хотели видеть главных героев этих событий. Но они не пришли. Это какой-то позор», – сетует глава ЛКСМ РФ Владимир Исаков.

Через три дня, когда переворот провалился, семеро членов ГКЧП были арестованы, а восьмой – Борис Пуго, покончил с собой. В 1994 году Госдума вопреки желанию Ельцина амнистировала всех путчистов, однако один из подсудимых – генерал Варенников, отказался принять амнистию и добился оправдательного приговора в суде.

Последний из членов ГКЧП – Олег Бакланов, скончался в июле 2021 года.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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