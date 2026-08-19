В Москве открылся «ГКЧП-центр»

В 35-ю годовщину начала «Августовского путча» в центре Москвы начал работу «ГКЧП-центр», посвящённый жизненному пути Дмитрия Язова, Бориса Пуго, Геннадия Янаева, Владимира Крючкова и других путчистов.

«Это были истинные советские люди и патриоты, которые хотели спасти нашу страну от расхищения западниками и либералами. К сожалению, они проиграли, иначе мы бы сейчас жили в великом и могучем Советском Союзе», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В новом образовательном центре планируют проводить лекции по истории и культуре СССР, киносеансы советских кинофильмов, встречи с видными деятелями КПСС, комсомола и других общесоюзных организаций.

На создание «ГКЧП-центра» из федерального бюджета было выделено 10 миллиардов рублей, в дальнейшем финансирование деятельности учреждения будет осуществляться из фондов столичного департамента культуры.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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