 

В Португалии установлен штраф в размере до 3000 евро за ношение бурки и никаба в общественных местах

19.08.2026, 18:00, Разное
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Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, запрещающий носить в общественных местах одежду, полностью закрывающую лицо. Ограничение распространяется, в частности, на мусульманские бурки и никабы, сообщают португальские Diário de Notícias и Jornal de Negócios.

За нарушение предусмотрен штраф от 150 до 750 евро, если оно совершено по неосторожности, и от 400 до 3000 евро за умышленное нарушение. Закон допускает ряд исключений. Закрывать лицо по-прежнему можно, если этого требуют состояние здоровья, характер работы или погодные условия. Запрет также не распространяется на религиозные церемонии в местах богослужения, дипломатические представительства и авиаперелеты.

Сегуру заявил, что понимает социальную и культурную чувствительность этого вопроса, однако считает открытое лицо важным для безопасности, идентификации человека и общения в общественном пространстве.

Закон был одобрен парламентом в июле при поддержке правых партий. Левые выступали против, утверждая, что государство не должно определять, какую одежду могут носить женщины.


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