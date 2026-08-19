 

Бывший министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов — даже во время войны

19.08.2026, 17:00, Разное
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с критикой нынешних властей и призвал к проведению в стране выборов даже в условиях военных действий. По его мнению, можно обеспечить законный, безопасный и реалистичный механизм их проведения.

«Если война будет продолжаться еще год, два-три, может ли РФ фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я уверен, что нет. Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством», – заявил он.

В обращении, опубликованном в YouTube, один из самых популярных политиков Украины выразил благодарность участникам продолжающихся уже несколько недель демонстраций в его поддержку. Он заявил, что Украина находится в политическом кризисе, а также подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией.


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