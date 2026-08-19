Геннадий Зюганов попросил снять КПРФ с выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в «Российской газете» открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой снять его партию с выборов по собственному желанию.

Как пишет главный коммунист России, в годовщину провала «Августовского путча» 1991 года, он осознал «всю тщетность идеи построить социализм в отдельно взятой стране» и теперь «считает себя недостойным представлять миллионы россиян в парламенте».

«На основании этого я принял решение взять самоотвод и исключить КПРФ из бюллетеней. Мы проведём партийную реформу и через 5 или 10 лет вернёмся в политическую борьбу», – пишет Зюганов.

Памфилова назвала поступок главы компартии «смелым» и пообещала оперативно рассмотреть вопрос о снятии КПРФ с выборов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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