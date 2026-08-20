Австралия вызвала посла Израиля из-за решения не возбуждать уголовное дело по гибели сотрудников WCK

Министерство иностранных дел Австралии вызвало посла Израиля Гилеля Ньюмана после решения военной прокуратуры не возбуждать уголовное дело в связи с ударом ЦАХАЛа по колонне World Central Kitchen 1 апреля 2024 года, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарной организации, в том числе австралийка Зоми Франком.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что решение Израиля «далеко не соответствует тому уровню ответственности, которого мы ожидаем». По ее словам, Канберра была уведомлена об итогах проверки лишь за несколько минут до их публикации, причем в Международный день гуманитарной помощи, что Вонг назвала особенно оскорбительным для семьи Франком и гуманитарных работников. Австралийское правительство, подчеркнула она, продолжит добиваться «справедливости для Зоми и ее коллег».

ЦАХАЛ ранее сообщил, что в ходе расследования были выявлены серьезные ошибки при оценке ситуации и идентификации автомобилей WCK. Военные ошибочно решили, что в машинах находятся боевики ХАМАСа. После первоначального расследования двое офицеров были сняты с должностей, еще трое получили командные взыскания. Однако военная прокуратура пришла к выводу, что, несмотря на допущенные нарушения и ошибки, решения командиров не достигли порога уголовного преступления и оснований для возбуждения дела нет.

Зоми Франком была одной из семи сотрудников WCK, погибших при последовательных ударах по трем автомобилям организации в Дир аль-Балахе. Помимо нее погибли граждане Великобритании, Польши, США и Канады, а также палестинский сотрудник организации. Австралия с момента инцидента неоднократно требовала от Израиля полного расследования обстоятельств произошедшего.

Newsru.co.il по этому делу публиковал следующее сообщение израильской армии: в отношении гибели семи сотрудников World Central Kitchen в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора Газы, 1 апреля 2024 года ЦАХАЛ сообщил, что военные ошибочно сочли автомобили организации захваченными боевиками ХАМАСа. До этого на грузовике гуманитарного конвоя был замечен вооруженный человек, а рядом с машинами находились автомобили, чьи передвижения, по оценке военных, соответствовали сценарию захвата конвоя ХАМАСом. Как выяснилось впоследствии, WCK наняла вооруженную охрану для сопровождения колонны, однако присутствие охранников не было согласовано с ЦАХАЛом. После прибытия колонны на склад несколько человек были ошибочно идентифицированы как вооруженные. Затем автомобили двинулись на юг, отклонившись от заранее согласованного маршрута. Военные решили, что в них находятся боевики ХАМАСа, и нанесли удары. В течение примерно получаса представители ЦАХАЛа пытались связаться с WCK, чтобы проверить, находятся ли в машинах сотрудники организации, однако эти попытки не увенчались успехом. После первоначального расследования были сняты с должностей офицер в звании майора и начальник штаба бригады в звании полковника запаса. Командир бригады, командир 162-й дивизии и командующий Южным округом получили командные выговоры. Главный военный прокурор не участвовал в принятии окончательного решения из-за предыдущего профессионального знакомства с одним из участников событий. Главный военный обвинитель постановил, что, несмотря на ошибки при оценке ситуации, решения командиров не достигли порога уголовного преступления и оснований для открытия уголовного расследования нет.

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