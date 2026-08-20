 

Ночной удар армии РФ по Киеву и области, есть жертвы

20.08.2026, 5:30, Разное
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В ночь на 20 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. По последним данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли пять человек, еще 23 получили ранения. Последствия атаки зафиксированы более чем в 12 точках Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов.

В Киеве повреждены жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение. В Соломенском районе разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома, возник пожар; сообщалось о людях, оказавшихся заблокированными. Повреждена детская больница, где выбиты окна и загорелись автомобили. В Святошинском и Дарницком районах горели складские и другие нежилые помещения. Часть Святошинского и Соломенского районов оставалась без электричества.

Российский удар затронул и Киевскую область. В Броварском районе погиб мужчина, еще как минимум один человек получил ранения. Поврежден промышленный объект, на территории которого возник пожар.

По состоянию на утро спасательные и коммунальные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать пожары. Данные о погибших, раненых и масштабах разрушений уточняются.


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